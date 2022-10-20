Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 61.59 -0.11 20/10
ЦБ EUR 60.11 -0.42 20/10
Нал. USD 64.66 / 64.58 20/10 11:50
Нал. EUR 63.01 / 63.13 20/10 11:50
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
1 975
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 025
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
7 525
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
11 097
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани на десяти улицах отключат холодную воду
В четверг, 20 октября, воды не будет в центре, Горроще и Никуличах.

В Рязани на девяти улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В четверг, 20 октября, с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Есенина, дома №№ 57 (школа № 43), 59/12, 61/13;
  • улица Колхозная, дома №№ 1/3 (рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 2-а (Московский политехнический университет);
  • улица Маяковского, дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 8/1, 9;
  • проезд Машиностроителей, дома №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8;
  • улица Горького, д. 1 (налоговая).

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат на следующих улицах:

  • улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1, 64, 68/70;
  • улица Пушкина, дом № 38;
  • улица Стройкова, дома №№ 1/64, 11, 4/62;
  • улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 33, 33-а, 37.

Подвоз технической воды будет организован с 10.30 по адресу: ул. Татарская, д. 22;

С 09:30 до 16:00 холодную воду отключат на улице Пронской в домах №№ 45 и 47 (нечетная сторона), а также с 54 по 104 (четная сторона).

Причина отключения- ремонтные работы на водопроводе.