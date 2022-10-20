В Рязани на десяти улицах отключат холодную воду

В четверг, 20 октября, воды не будет в центре, Горроще и Никуличах.

В Рязани на девяти улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В четверг, 20 октября, с 09:00 до 13:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

улица Есенина, дома №№ 57 (школа № 43), 59/12, 61/13;

улица Колхозная, дома №№ 1/3 (рязанский ипотечный фонд), 2, 3, 4, 5, 2-а (Московский политехнический университет);

улица Маяковского, дома №№ 1/7, 10, 11, 2/6, 3, 4 корпус 1, 4, 5, 8/1, 9;

проезд Машиностроителей, дома №№ 10, 2/6, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 7, 8;

улица Горького, д. 1 (налоговая).

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат на следующих улицах:

улица Дзержинского, дома №№ 62 корпус 1, 64, 68/70;

улица Пушкина, дом № 38;

улица Стройкова, дома №№ 1/64, 11, 4/62;

улица Татарская, дома №№ 14, 18, 20, 22, 33, 33-а, 37.

Подвоз технической воды будет организован с 10.30 по адресу: ул. Татарская, д. 22;

С 09:30 до 16:00 холодную воду отключат на улице Пронской в домах №№ 45 и 47 (нечетная сторона), а также с 54 по 104 (четная сторона).

Причина отключения- ремонтные работы на водопроводе.