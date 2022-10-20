«Новая газета»: в поездах, проходящих через Рязань, отслеживают мужчин призывного возраста

По словам очевидца, проводница составляла ведомость на основании данных, которые есть в билетах.

Рязанец, ехавший из столицы на поезде «Москва-Адлер», заметил, что проводница отслеживала мужчин призывного возраста. Об этом пишет « Новая газета ».

По словам очевидца, проводница составляла ведомость на основании данных, которые есть в билетах. Она выбирала людей призывного возраста — до 35 лет.

По приезду в Рязань женщина вышла, а на перроне ожидали несколько сотрудников Росгвардии.

«Проводница отдала им эту бумагу с именами, с данными, и росгвардейцы зашли в вагон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дальнейших событиях неизвестно, поскольку пассажир сошел с поезда. Официального подтверждения информации нет.