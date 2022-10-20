Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.71 / 64.24 20/10 16:49
Нал. EUR 63.12 / 63.22 20/10 16:49
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
3 часа назад
655
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 134
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 220
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
7 677
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
«Новая газета»: в поездах, проходящих через Рязань, отслеживают мужчин призывного возраста
По словам очевидца, проводница составляла ведомость на основании данных, которые есть в билетах.

Рязанец, ехавший из столицы на поезде «Москва-Адлер», заметил, что проводница отслеживала мужчин призывного возраста. Об этом пишет «Новая газета».

По словам очевидца, проводница составляла ведомость на основании данных, которые есть в билетах. Она выбирала людей призывного возраста — до 35 лет.

По приезду в Рязань женщина вышла, а на перроне ожидали несколько сотрудников Росгвардии.

«Проводница отдала им эту бумагу с именами, с данными, и росгвардейцы зашли в вагон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дальнейших событиях неизвестно, поскольку пассажир сошел с поезда. Официального подтверждения информации нет.