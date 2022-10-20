В Красноярске годовалая девочка съела пластилин и умерла

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В Красноярске годовалая девочка съела пластилин и умерла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, 11 октября в Богучанскую районную больницу обратилась мать восьмимесячной девочки. У ребенка была рвота и слабость. Через два дня девочку в тяжелом состоянии перевели в красноярский клинический центр охраны материнства и детства. Несмотря на реанимационные мероприятия 18 октября ребенок умер.

По информации Telegram-канала « Борус », во время игры девочка случайно проглотила кусок пластилина. После госпитализации врачи поставили диагноз — острое пероральное отравление.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).