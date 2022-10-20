В Красноярске годовалая девочка съела пластилин и умерла
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В Красноярске годовалая девочка съела пластилин и умерла. Об этом
По версии следствия, 11 октября в Богучанскую районную больницу обратилась мать восьмимесячной девочки. У ребенка была рвота и слабость. Через два дня девочку в тяжелом состоянии перевели в красноярский клинический центр охраны материнства и детства. Несмотря на реанимационные мероприятия 18 октября ребенок умер.
По информации Telegram-канала «
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).