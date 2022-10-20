В «карантинное» распоряжение Рязанской области внесли изменения
Согласно документу, социальная дистанция, измерение температуры и дезинфекция помещений стали рекомендацией.
В «карантинное» распоряжение губернатора Рязанской области внесено изменение. Новую редакцию документа «О введении на территории Рязанской области режима повышенной готовности» из-за ковида
Согласно распоряжению, социальная дистанция и измерение температуры на работе стало рекомендацией, также как и дезинфекция помещений в многоквартирных домах.
Гражданам теперь рекомендуется соблюдать социальную дистанцию, а предприятиям — наносить специальную разметку. Ранее все это считалось обязательной мерой.