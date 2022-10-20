В Госдуме предложили призывать в армию женщин

Депутат предложил призывать женщин в армию, а также выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии.

В России предложили призывать женщин в армию по примеру Израиля. Об этом сообщил Ura.ru депутат Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За Правду» Алексей Чепа.

Депутат предложил призывать женщин в армию, а также выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии.

По его мнению, за год срочников не успевают обучить на 100%. Кроме того, он призвал «постепенно и плавно» переходить на контрактную службу.

Ранее в Совфеде предложили вернуться к двухлетней службе в армии.