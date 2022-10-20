В Госдуме предложили призывать в армию женщин
Депутат предложил призывать женщин в армию, а также выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии.
В России предложили призывать женщин в армию по примеру Израиля. Об этом сообщил
Депутат предложил призывать женщин в армию, а также выступил в поддержку предложения об увеличении срока службы в армии.
По его мнению, за год срочников не успевают обучить на 100%. Кроме того, он призвал «постепенно и плавно» переходить на контрактную службу.
Ранее в Совфеде предложили вернуться к двухлетней службе в армии.