В ДТП на трассе М5 «Урал» в Башкирии погибли два человека
Двух человек доставили в больницу, еще двоим оказали медпомощь на месте.
В ДТП на трассе М5 «Урал» в Башкирии погибли два человека. Об этом
Авария произошла в четверг, 20 октября, около 06:00. В Иглинском районе столкнулись «ВАЗ -2112», за рулем которой был 20-летний водитель, и Hyundai Creta под управлением 49-летней женщины.
В аварии погибли водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка.
Водителя иномарки и ее 50-летнюю пассажирку доставили в больницу. Травмы также получили два пассажира отечественной легковушки, им оказали медпомощь.
Позже выяснилось, что погибший водитель «ВАЗа» не имел водительских прав.