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В ДТП на трассе М5 «Урал» в Башкирии погибли два человека
Двух человек доставили в больницу, еще двоим оказали медпомощь на месте.

В ДТП на трассе М5 «Урал» в Башкирии погибли два человека. Об этом пишет «Молодежная газета Республики Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

Авария произошла в четверг, 20 октября, около 06:00. В Иглинском районе столкнулись «ВАЗ -2112», за рулем которой был 20-летний водитель, и Hyundai Creta под управлением 49-летней женщины.

В аварии погибли водитель «ВАЗа» и его 20-летняя пассажирка.

Водителя иномарки и ее 50-летнюю пассажирку доставили в больницу. Травмы также получили два пассажира отечественной легковушки, им оказали медпомощь.

Позже выяснилось, что погибший водитель «ВАЗа» не имел водительских прав.