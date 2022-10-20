Студенты РГАТУ помогли очистить ЦПКиО от кладок непарного шелкопряда

Студенты вручную собирали кладки непарного шелкопряд, соскребая их со стволов деревьев в мешки для мусора. Это позволило сократить масштабы потенциального повреждения древесины и распространения насекомого.

18 октября 2022 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в акции, организованной сотрудниками филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области», которая направлена на снижение численности непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд один из самых известных лесных вредителей во всем мире, который наносит ощутимый экономический ущерб многим странам.

Акция проходила в ЦПКиО, где обнаружили массовые кладки вредителя.

Директор филиала Галина Кононова перед началом работы провела для студентов мастер-класс по способам сбора кладок непарного шелкопряда на деревьях.

«Ручной способ менее эффективный, но единственно возможный в нашем регионе. Насекомое повреждает большинство лиственных пород. Массовое появление гусениц приводит к полному исчезновению лесов и культурных насаждений. И способы борьбы с ним выбирают в зависимости от степени его распространения», — рассказала Галина Кононова.

Студенты вручную собирали кладки непарного шелкопряд, соскребая их со стволов деревьев в мешки для мусора. Это позволило сократить масштабы потенциального повреждения древесины и распространения насекомого. Помощь сотрудникам центрального парка культуры и отдыха в борьбе с непарным шелкопрядом оказали студенты технологического факультета направлений подготовки «Лесное дело» и «Садоводство» под руководством заведующего кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии РГАТУ Геннадия Фадькина. Он отметил, что такие мероприятия помогают сформировать у обучающихся должное представление о будущей профессиональной деятельности.