Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.71 / 64.24 20/10 16:49
Нал. EUR 63.12 / 63.22 20/10 16:49
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
3 часа назад
655
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 134
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 220
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
7 677
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Студенты РГАТУ помогли очистить ЦПКиО от кладок непарного шелкопряда
Студенты вручную собирали кладки непарного шелкопряд, соскребая их со стволов деревьев в мешки для мусора. Это позволило сократить масштабы потенциального повреждения древесины и распространения насекомого.

18 октября 2022 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в акции, организованной сотрудниками филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса Рязанской области», которая направлена на снижение численности непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд один из самых известных лесных вредителей во всем мире, который наносит ощутимый экономический ущерб многим странам.

Акция проходила в ЦПКиО, где обнаружили массовые кладки вредителя.

Директор филиала Галина Кононова перед началом работы провела для студентов мастер-класс по способам сбора кладок непарного шелкопряда на деревьях.

«Ручной способ менее эффективный, но единственно возможный в нашем регионе. Насекомое повреждает большинство лиственных пород. Массовое появление гусениц приводит к полному исчезновению лесов и культурных насаждений. И способы борьбы с ним выбирают в зависимости от степени его распространения», — рассказала Галина Кононова.

Студенты вручную собирали кладки непарного шелкопряд, соскребая их со стволов деревьев в мешки для мусора. Это позволило сократить масштабы потенциального повреждения древесины и распространения насекомого. Помощь сотрудникам центрального парка культуры и отдыха в борьбе с непарным шелкопрядом оказали студенты технологического факультета направлений подготовки «Лесное дело» и «Садоводство» под руководством заведующего кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии РГАТУ Геннадия Фадькина. Он отметил, что такие мероприятия помогают сформировать у обучающихся должное представление о будущей профессиональной деятельности.