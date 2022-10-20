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Студенты актива РГАТУ побывали на экскурсии в Калуге
Более 70 студентов посетили музей истории космонавтики, краеведческий музей, музей бумаги, агроферму и частную семейную сыроварню.

В октябре 2022 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева в очередной раз стали активными участниками программы «Больше, чем путешествие», реализуемой с 2021 года президентской платформой «Россия — страна возможностей» при участии Ростуризма, Росмолодежи, министерства науки и высшего образования и общества «Знание».

Более 70 студентов, прошедших тестирование надпрофессиональных (личностных) компетенций в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» и представляющих актив университета, отправились в двухдневное путешествие по Калуге — городу, достопримечательности которого представляют огромный пласт истории и судеб людей, известных не только в нашей стране, но и во всем мире. В 2016 году Калуга стала частью Золотого кольца России.

За два экскурсионных дня студенты посетили государственный музей истории космонавтики имени Циолковского, краеведческий музей Калуги (усадьба Золоторева), инновационный музей бумаги России «Бузеон» и прошлись по одному из маршрутов пешеходного сити-тура «Культурное наследие Калуги». В рамках общественно-полезной программы ребята побывали на агроферме «Швейцарское молоко» и в частной семейной сыроварне «Иван да Марья».

В эти дни студенты не только открыли для себя интересные туристические маршруты. Прежде всего они получили определенные практические знания в профессиональной отрасли. Поездка принесла им массу удовольствий, впечатлений и много новой интересной информации из истории нашей страны.