Стремоусов рассказал о планах освободить еще три региона Украины

Власти Херсонской области намерены освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

Стремоусов рассказал о планах освободить еще три региона Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены освободить Николаевскую, Одесскую и Днепропетровскую области.

Он пояснил, что после отражения атаки на Херсон планируется контрнаступление на три украинских региона.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных регионах Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.