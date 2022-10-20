Столтенберг заявил, что почти все страны НАТО согласовали расширение

Почти все страны НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, передает РИА Новости .

По его словам, многие страны предоставили гарантии безопасности государствам, которые планируют присоединятся к альянсу — Швеции и Финляндии.

«НАТО увеличило свое присутствие в регионе Балтийского моря… Процесс присоединения стал самым быстрым в современной истории НАТО», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что почти все союзники завершили национальные процедуры ратификации протоколов о присоединении и они окажут поддержку Швеции и Финляндии, если эти страны «окажутся под давлением».

Премьер Швеции заявил, что 28 стран НАТО из тридцати ратифицировали протоколы о присоединении.