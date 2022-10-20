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Рязань вошла в топ-5 российских городов по темпам роста цен на новое жилье
С начала года новое жилье в областной столице подорожало на 31,4%. Еще быстрее за прошедшие три квартала новостройки прибавляли в весе лишь во Владикавказе, Барнауле и Чите.

По данным исследования, проведенного сайтом «Мир квартир», Рязань вошла в пятерку российских городов, где стоимость новостроек растет быстрее всего.

С начала года новое жилье в областной столице подорожало на 31,4%. По состоянию на конец сентября цена квадратного метра на первичном рынке составила 96,5 тысяч рублей, а средняя стоимость квартиры — пять млн 322 тысяч рублей. Еще быстрее за прошедшие три квартала новостройки прибавляли в весе лишь во Владикавказе, Барнауле и Чите.

О том, почему так ощутимо подорожали рязанские новостройки, и как могут вести себя цены до конца года, читайте в разделе «Публикации».