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Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях.

Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. В пояснительных документах говорится, что возможность дистанционной продажи лекарств, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке и позволит повысить доступность лекарств по рецепту для всех категорий граждан.

В Минздраве подчеркнули, что перечень препаратов, отпускаемых онлайн, будет строго ограничен, для исключения злонамеренного использования.