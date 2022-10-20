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Полиция нашла семь килограммов марихуаны в доме в центре Рязани

В доме в центре Рязани крупную партию марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На хранении наркотиков поймали 50-летнего рязанца, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ. Правоохранители обследовали дом мужчины на улице Кудрявцева.

Во дворе и доме полиция нашла коробки и пакеты с марихуаной. Согласно результату экспертизы, изъяли семь килограммов и 555 граммов наркотиков.

Мужчина признался, что заготовил марихуану на зиму для собственного употребления.

Кроме того, в его доме нашли патрон для автомата Калашникова.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, транспортировка, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении боеприпасов.