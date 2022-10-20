Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.71 / 64.24 20/10 16:49
Нал. EUR 63.12 / 63.22 20/10 16:49
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
3 часа назад
654
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 134
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 220
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
7 677
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На окраине Рязани полицейские задержали женщину с героином
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»).

На окраине Рязани полицейские задержали женщину с героином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились жители улицы Березняковской и рассказали, что приехавшие на машине женщина и мужчина что-то ищут в земле. Они предположили, что это закладка с наркотиком.

Прибывшие на место сотрудники полиции остановили похожую по описанию пару. Через некоторое время 27-летняя безработная рязанка призналась, что у нее при себе есть наркотические вещества. Оперативники нашли у нее в кармане куртки пакетик с героином массой 2,31 граммов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»).