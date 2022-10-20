На окраине Рязани полицейские задержали женщину с героином

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»).

На окраине Рязани полицейские задержали женщину с героином. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились жители улицы Березняковской и рассказали, что приехавшие на машине женщина и мужчина что-то ищут в земле. Они предположили, что это закладка с наркотиком.

Прибывшие на место сотрудники полиции остановили похожую по описанию пару. Через некоторое время 27-летняя безработная рязанка призналась, что у нее при себе есть наркотические вещества. Оперативники нашли у нее в кармане куртки пакетик с героином массой 2,31 граммов.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере»).