Кадыров рассказал об участии своих сыновей в боях с ВСУ

Рамзан Кадыров отметил, что его сыновья — Ахмат, Эли и Адам, обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам под руководством командира спецполка полиции Замида Чалаева.

Кадыров рассказал об участии своих сыновей в боях с ВСУ. ОБ этом глава Чечни написал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров отметил, что его сыновья — Ахмат, Эли и Адам, обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам под руководством командира спецполка полиции Замида Чалаева. ⠀"Ахмат, Эли и Адам на протяжении нескольких дней в составе делегации из Чеченской Республики ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков", — написал глава Чечни. Он уточнил, что бойцы пробыли на позициях до тех пор, пока не отбили очередную атаку ВСУ.

О том, что его несовершеннолетние сыновья отправятся в зону СВО Рамзан Кадыров сообщил в начале октября. Детям Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму — по 16, 15 и 14 лет.