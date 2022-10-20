Директором Лесопарка стал прежний руководитель Алексей Пазизин
Пазизин возглавлял Лесопарк до назначения Дамира Шабакаева.
Новым директором Лесопарка назначили Алексея Пазизина, руководившего им ранее. Об этом пишет «
Пазизин возглавлял Лесопарк до назначения Дамира Шабакаева. Последний позже стал помощником Николая Любимова.
Пазизину 29 лет, он — уроженец деревни Татаркино Старожиловского района Рязанской области. В 2015 году окончил Рязанский государственный агротехнологический университет имени