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Директором Лесопарка стал прежний руководитель Алексей Пазизин
Пазизин возглавлял Лесопарк до назначения Дамира Шабакаева.

Новым директором Лесопарка назначили Алексея Пазизина, руководившего им ранее. Об этом пишет «Новая газета».

Пазизин возглавлял Лесопарк до назначения Дамира Шабакаева. Последний позже стал помощником Николая Любимова.

Пазизину 29 лет, он — уроженец деревни Татаркино Старожиловского района Рязанской области. В 2015 году окончил Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева.