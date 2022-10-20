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Депутаты обсудили новую высадку деревьев на Куйбышевском шоссе

Депутаты обсудили новую высадку деревьев на Куйбышевском шоссе. Вопрос рассмотрели в четверг, 20 октября, на градостроительном комитете гордумы.

По словам начальника управления благоустройства администрации города Юрия Фурфурака, 15 сентября было проведено обследование муниципального участка на станции Лихачева. Фурфурак отметил, что неизвестные лица провели на участке отсыпку грунта, из-за чего было уничтожено 612 молодых сосен, высаженных 12-13 мая 2022 года.

Всего на участке высадили 710 саженцев сосны. Сохранилось 98 сосен, из них — 78 деревьев в хорошем состоянии и 20 неприжившихся.

Стоимость одного саженца с учетом затрат на его посадку составила 710 рублей. Размер причиненного ущерба в результате уничтожения 612 молодых сосен — 4З4 520 тысяч рублей.

На заседании выяснилось, что в мэрии допустили ошибку и часть зеленых насаждений высадили ошибочно на чужой территории. Депутаты посетовали, что на момент высадки саженцев не был привлечен кадастровый инженер, который мог подсказать, где заканчивается один участок и начинается другой.

Юрий Фурфурак пообещал, что весной 2023 года будет восстановлено количество уничтоженных саженцев. По его словам, уже высажено 300 деревьев.