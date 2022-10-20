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Арестович признал, что Украина может на месяцы остаться без электричества и тепла

Украина на месяцы может остаться без электричества и тепла из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, передает РИА Новости.

Арестович заявил, что Украина может оказаться перед ситуацией, когда жители «неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями».

По его словам, сейчас на территории Украины 1,8 тысячи населенных пунктов отключены от водо-, тепло- и электроснабжения.

Он призвал вспомнить опыт 1990-х годов и заявил, что люди знают, как выживать «при нулевых батареях».

«Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, в бутылочках и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее», — сказал Арестович.