Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 61.5 -0.09 21/10
ЦБ EUR 60.44 0.33 21/10
Нал. USD 64.71 / 66.99 20/10 13:20
Нал. EUR 63.12 / 65.49 20/10 13:20
Новости
Мобилизация
Публикации
Сколько стоят рязанские новостройки и почему они дорожают
По итогам трех кварталов этого года Рязань вошла в пяте...
7 часов назад
1 002
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
18 октября 09:05
2 297
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
4 412
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
7 839
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
А что в кино? «Мой тигр», «Бандит» и другие новинки
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Череду новинок этой недели открывает итальянский приключенческий фильм «Мой тигр» о дружбе мальчика и молодого бенгальского тигра. Канадский триллер «Бандит» с Мэлом Гибсоном рассказывает о преступнике Гилберте Галване-младшем, который сбегает из мичиганской тюрьмы и укрывается от правосудия в Канаде, становясь там легендарной фигурой криминального мира. Исторический чешский фильм «Средневековье» имеет в своей основе подлинную историю полководца и вождя гуситов Яна Жижки, который, как считается, не проиграл ни одного сражения. Исторический фильм «Корсаж» был представлен на Каннском кинофестивале нынешнего года, где актриса Вика Крипс удостоилась награды за лучшую роль — за воплощение жены австрийского императора Елизаветы Баварской.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».