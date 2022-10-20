А что в кино? «Мой тигр», «Бандит» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Череду новинок этой недели открывает итальянский приключенческий фильм «Мой тигр» о дружбе мальчика и молодого бенгальского тигра. Канадский триллер «Бандит» с Мэлом Гибсоном рассказывает о преступнике Гилберте Галване-младшем, который сбегает из мичиганской тюрьмы и укрывается от правосудия в Канаде, становясь там легендарной фигурой криминального мира. Исторический чешский фильм «Средневековье» имеет в своей основе подлинную историю полководца и вождя гуситов Яна Жижки, который, как считается, не проиграл ни одного сражения. Исторический фильм «Корсаж» был представлен на Каннском кинофестивале нынешнего года, где актриса Вика Крипс удостоилась награды за лучшую роль — за воплощение жены австрийского императора Елизаветы Баварской.

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