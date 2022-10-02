В Шацке многодетный отец ушел на спецоперацию добровольцем

В Шацке в пятницу, 30 сентября, проводили мобилизованных в учебный центр в Сельцы. Среди них добровольно отправился на фронт 50-летний Рустем Якуб, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацке в пятницу, 30 сентября, проводили мобилизованных в учебный центр в Сельцы. Среди них добровольно отправился на фронт 50-летний Рустем Якуб, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Якуб работал дальнобойщиком, в 1990—1992 годах служил в армии в Одессе.

«Я многодетный отец, у меня пятеро детей, младшему два года. И кто, если не я, защитит их. Старший брат Джеват служил в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды и медалью „За отвагу“. Он старше меня на шесть лет, но тоже рвется в армию. Нас с детства учили любить свою Родину, в армию служить шли с гордостью, исполняя свой воинский долг. Наш отчим — полковник, он вырастил нас настоящими мужчинами», — рассказал житель Шацка.

Мобилизованных провожали первый замглавы администрации Шацкого района Олег Кукушкин, благочинный Шацкого округа Филипп Квасный, родственники, знакомые и друзья.

Военнный комиссар по городу Шацку, Шацкому и Чучковскому районам Олег Пронин напутствовал мобилизованным вернуться живыми и здоровыми.