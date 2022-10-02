Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
15°
Пнд, 03
15°
Втр, 04
15°
ЦБ USD 55.3 -2.11 01/10
ЦБ EUR 52.74 -2.67 01/10
Нал. USD 62.01 / 68 01/10 10:50
Нал. EUR 62.01 / 68 01/10 10:50
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
9 723
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
12 311
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
26 753
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
4 644
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Шацке многодетный отец ушел на спецоперацию добровольцем
В Шацке в пятницу, 30 сентября, проводили мобилизованных в учебный центр в Сельцы. Среди них добровольно отправился на фронт 50-летний Рустем Якуб, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В Шацке в пятницу, 30 сентября, проводили мобилизованных в учебный центр в Сельцы. Среди них добровольно отправился на фронт 50-летний Рустем Якуб, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Якуб работал дальнобойщиком, в 1990—1992 годах служил в армии в Одессе.

«Я многодетный отец, у меня пятеро детей, младшему два года. И кто, если не я, защитит их. Старший брат Джеват служил в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды и медалью „За отвагу“. Он старше меня на шесть лет, но тоже рвется в армию. Нас с детства учили любить свою Родину, в армию служить шли с гордостью, исполняя свой воинский долг. Наш отчим — полковник, он вырастил нас настоящими мужчинами», — рассказал житель Шацка.

Мобилизованных провожали первый замглавы администрации Шацкого района Олег Кукушкин, благочинный Шацкого округа Филипп Квасный, родственники, знакомые и друзья.

Военнный комиссар по городу Шацку, Шацкому и Чучковскому районам Олег Пронин напутствовал мобилизованным вернуться живыми и здоровыми.