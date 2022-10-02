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В Рязани простились с двумя погибшими в ходе спецоперации военными
В Рязани в воскресенье, 2 октября, состоялась церемония прощания с погибшими в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащими: гвардии подполковником Олегом Ташматовым, заместителем командира 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в/ч 71289, рядовым добровольческого отряда «Барс» Русланом Койчулуковым.

В Рязани в воскресенье, 2 октября, состоялась церемония прощания с погибшими в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащими: гвардии подполковником Олегом Ташматовым, заместителем командира 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в/ч 71289, рядовым добровольческого отряда «Барс» Русланом Койчулуковым. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства области, администрации Рязани, Рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Рязанской области Павел Малков.