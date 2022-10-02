В поселке Мехзавода при пожаре пострадала 80-летняя женщина

В Рязани в поселке Мехзавода загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Пожар произошел в воскресенье, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в поселке Мехзавода загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Пожар произошел в воскресенье, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вызов поступил в 13:20, в 13:40 возгорание ликвидировали на площади 35 квадратных метров.

Пострадала женщина 1942 года рождения, ее госпитализировали с ожогами.

На месте работали 6 единиц техники и 20 человек.