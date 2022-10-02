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В Индонезии из-за давки на футбольном матче погибли 127 человек
На стадионе в Маланге в Индонезии погибли по меньшей мере 127 человек, еще 180 получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

На стадионе в Маланге в Индонезии погибли по меньшей мере 127 человек, еще 180 получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на полицию.

По данным главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей команды после матча вышли на поле, а полицейские пытались их успокоить с помощью слезоточивого газа.

После этого началась давка. Люди с трудом могли дышать из-за слезоточивого газа.