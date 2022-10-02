В Индонезии из-за давки на футбольном матче погибли 127 человек
На стадионе в Маланге в Индонезии погибли по меньшей мере 127 человек, еще 180 получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на полицию.
На стадионе в Маланге в Индонезии погибли по меньшей мере 127 человек, еще 180 получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча. Об этом
По данным главного инспектора полиции провинции Восточной Явы Нико Афинта, болельщики проигравшей команды после матча вышли на поле, а полицейские пытались их успокоить с помощью слезоточивого газа.
После этого началась давка. Люди с трудом могли дышать из-за слезоточивого газа.