В DNS рассказали об утечке персональных данных

Крупная российская сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Речь идет об атаке хакеров.

Крупная российская сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Речь идет об атаке хакеров.

Ранее СМИ стало известно о том, что в открытый доступ слили базу данных клиентов DNS, в которой около 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров», — сообщается на сайте компании.

Взлом предположительно производился с серверов из-за границы. Проводятся расследование и устранение последствий атаки. Пробелы в защите информационной инфраструктуры найдены, проходят работы по усилению информационной безопасности в компании.