В DNS рассказали об утечке персональных данных
Крупная российская сеть магазинов электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников. Речь идет об атаке хакеров.
Крупная российская сеть магазинов электроники DNS
Ранее СМИ стало известно о том, что в открытый доступ слили базу данных клиентов DNS, в которой около 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.
«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров», — сообщается на сайте компании.
Взлом предположительно производился с серверов из-за границы. Проводятся расследование и устранение последствий атаки. Пробелы в защите информационной инфраструктуры найдены, проходят работы по усилению информационной безопасности в компании.