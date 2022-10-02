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Семья из Путятинского района за два часа собрала шесть ведер грибов
Супруги Анатолий и Раиса Власовы из поселка Павловка Путятинского района собрали шесть ведер маслят за два часа. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Супруги Анатолий и Раиса Власовы из поселка Павловка Путятинского района собрали шесть ведер маслят за два часа. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам Анатолия Власова, за грибами пара ходит нечасто, так как выбираться из поселка трудно: дорога есть только в летний период.

«Вот теперь думаем, что со всем этим делать: сушить, солить, замораживать», — рассказал мужчина.