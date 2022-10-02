Семья из Путятинского района за два часа собрала шесть ведер грибов

Супруги Анатолий и Раиса Власовы из поселка Павловка Путятинского района собрали шесть ведер маслят за два часа. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Супруги Анатолий и Раиса Власовы из поселка Павловка Путятинского района собрали шесть ведер маслят за два часа. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса» .

По словам Анатолия Власова, за грибами пара ходит нечасто, так как выбираться из поселка трудно: дорога есть только в летний период.

«Вот теперь думаем, что со всем этим делать: сушить, солить, замораживать», — рассказал мужчина.