Рязанцы возмутились мусорной горой на улице Дзержинского

В Рязани на улице Дзержинского, 33/1 за несколько месяцев образовалась мусорная гора. Об этом в соцсетях рассказали горожане.

В Рязани на улице Дзержинского, 33/1 за несколько месяцев образовалась мусорная гора. Об этом в соцсетях рассказали горожане.

«Причем бытовой мусор вывозится регулярно (баки пустые, вокруг чисто), а это гнилье и барахло тухнет, горит, мокнет, сохнет… На последнем фото вдали гора деревянных веток, которые были срублены в начале лета!» — сообщается в посте.