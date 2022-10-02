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Россиянам посоветовали, как выбрать кнопочный телефон
Какие факторы следует учесть при выборе кнопочного телефона, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

Какие факторы следует учесть при выборе кнопочного телефона, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

При выборе он порекомендовал обратить внимание на объем батареи, так как преимущество кнопочного телефона заключается в продолжительной работе без подзарядки.

«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать», — считает эксперт.

Бодров отметил, что кнопочный телефон уступает смартфону в удобстве, однако его преимущества — в съемном аккумуляторе, низкой цене и прочности.

Напомним, на фоне частичной мобилизации в России вырос спрос на кнопочные телефоны, так как смартфонами мобилизованным пользоваться запретят.