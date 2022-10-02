Россиянам посоветовали, как выбрать кнопочный телефон

Какие факторы следует учесть при выборе кнопочного телефона,
При выборе он порекомендовал обратить внимание на объем батареи, так как преимущество кнопочного телефона заключается в продолжительной работе без подзарядки.
«Например, если человеку нужен телефон сугубо для звонков, то стоит обратить внимание на количество сим-карт, а качество фото на камере можно не учитывать», — считает эксперт.
Бодров отметил, что кнопочный телефон уступает смартфону в удобстве, однако его преимущества — в съемном аккумуляторе, низкой цене и прочности.
Напомним, на фоне частичной мобилизации в России вырос спрос на кнопочные телефоны, так как смартфонами мобилизованным пользоваться запретят.