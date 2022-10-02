Путин внес в Госдуму проекты законов о присоединении новых регионов к России

Президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Президент Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщается в телеграм-канале нижней палаты парламента."Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период. Закреплены важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении жителей новых территорий. В частности, будут признаны документы об образовании и засчитан трудовой стаж", — сообщается в тексте.

Жители получат российское гражданство, подав заявление и принеся присягу. На территориях сформируют органы власти. До 1 июня 2023 года Вооруженные силы этих регионов войдут в состав ВС РФ.

Напомним, ранее Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ в пятницу, 30 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации. Указанные области признали независимыми территориями по итогам прошедших референдумов.