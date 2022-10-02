Мобилизованных россиян отправили на боевую подготовку в зону СВО

Подразделения мобилизованных военнослужащих и добровольцев уже проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в зоне СВО. Она проходит в тыловых районах, сообщили в Минобороны России.

Подразделения мобилизованных военнослужащих и добровольцев уже проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в зоне СВО. Она проходит в тыловых районах, сообщили в Минобороны России.

«На учебных местах военнослужащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности», — говорится в сообщении ведомства.

◽️После подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне территорий, будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.