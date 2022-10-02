Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 02
16°
Пнд, 03
15°
Втр, 04
15°
ЦБ USD 55.3 -2.11 01/10
ЦБ EUR 52.74 -2.67 01/10
Нал. USD 62.01 / 68 01/10 10:50
Нал. EUR 62.01 / 68 01/10 10:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
10 103
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
28 сентября 19:39
12 624
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
27 051
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
4 907
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Мобилизованных россиян отправили на боевую подготовку в зону СВО
Подразделения мобилизованных военнослужащих и добровольцев уже проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в зоне СВО. Она проходит в тыловых районах, сообщили в Минобороны России.

Подразделения мобилизованных военнослужащих и добровольцев уже проходят интенсивную боевую подготовку на полигонах в зоне СВО. Она проходит в тыловых районах, сообщили в Минобороны России.

«На учебных местах военнослужащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в составе взводов, рот (батарей) в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности», — говорится в сообщении ведомства.

◽️После подразделения приступят к выполнению задач по контролю и обороне территорий, будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.