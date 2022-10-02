Милонов: новый законопроект лишит депутатов отсрочки от мобилизации по их желанию

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации, при их желании участвовать в спецоперации на Украине. Об этом
На данный момент законодательство исключает членов обеих палат парламента из числа тех, кого могут мобилизовать, поскольку депутаты не могут пропускать заседания.
«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал Милонов.
По словам депутата, сейчас чиновники-добровольцы не могут официально оформить свое отсутствие в Думе.
Милонов добавил, что депутатам не платят за службу в Донбассе, они делают это, исходя из собственных возможностей.