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Милонов: новый законопроект лишит депутатов отсрочки от мобилизации по их желанию
В Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если те хотят участвовать в спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

В Госдуме подготовят законопроект, лишающий депутатов отсрочки от частичной мобилизации, при их желании участвовать в спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов.

На данный момент законодательство исключает членов обеих палат парламента из числа тех, кого могут мобилизовать, поскольку депутаты не могут пропускать заседания.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», — сказал Милонов.

По словам депутата, сейчас чиновники-добровольцы не могут официально оформить свое отсутствие в Думе.

Милонов добавил, что депутатам не платят за службу в Донбассе, они делают это, исходя из собственных возможностей.