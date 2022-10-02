Четыре субъекта войдут в Россию в границах, существовавших в день их образования

Пределы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей будут определяться границами, существовавшими на день их образования и день принятия в состав России. Это
Одинаковые формулировки содержатся в договорах с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
По постановлению Конституционного суда, новые территории считаются принятыми в состав России с 30 сентября — даты подписания договоров. Они сохранят свои названия, лидеры ДНР и ЛНР станут главами республик, а в Херсонской и Запорожской областях появятся губернаторы.
Переходный период для интеграции новых регионов во все системы страны установлен до 1 января 2026 года.
Напомним, ранее Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий указ в пятницу, 30 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации. Указанные области признали независимыми территориями по итогам прошедших референдумов.