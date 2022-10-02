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Автомобилистов предупредили о штрафах от мошенников
Юрист предупредил автовладельцев о том, что письма о штрафах могут приходить от мошенников. Как их распознать и что делать в этой ситуации, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Юрист предупредил автовладельцев о том, что письма о штрафах могут приходить от мошенников. Как их распознать и что делать в этой ситуации, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, часто водители сталкиваются со штрафами, которые приходят без подтверждающего фото или с фото, но без нарушения. Письма от мошенников легко распознать при попытке оплаты, так как реквизиты сильно отличаются от стандартных.

Иногда фото может не подгрузиться в базу, в этом случае можно подождать несколько дней перед оплатой штрафа — у водителя есть 20 «льготных» дней со дня его получения.

«Если фото придет и на нем будет видно нарушение, тогда без вопросов платить нужно независимо от того, что это за нарушение — непристегнутый ремень, разговор по телефону, превышение скорости или еще что-либо. Если же нарушения на фото нет, можно спокойно обжаловать штраф через сайт ГИБДД или те же „Госуслуги“», — объяснил Уткин.

Также, по словам юриста, встречаются случаи, когда штраф пришел по ошибке камеры, когда она зафиксировала соседнее транспортное средство. Эти письма нужно обжаловать через заявления в ГИБДД или на сайте «Госуслуги».