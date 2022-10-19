В Сараевском районе проводили пятерых мобилизованных

Проводы состоялись в среду, 19 октября.

В Сараевском районе проводили пятерых мобилизованных. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Проводы состоялись в среду, 19 октября. С напутственным словом к призывникам выступил замглавы администрации Андрей Логвенчев.

Сами же мобилизованные уверены, что вернутся домой с победой.

«Наверное, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда он должен защищать не только семью, но и Родину. Уверен, домой мы вернемся с победой. Иначе быть не может!» — сказал мобилизованный Андрей Усачев.