В Рыбном полицейские изъяли у 37-летнего мужчины 50 граммов метадона

В Рыбном полицейские задержали 37-летнего мужчину, который занимался распространением наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец попал в поле зрения сотрудников УУР УМВД. Ранее мужчина 12 раз был судим за преступления имущественного характера, нигде не работал, но вел образ жизни довольно обеспеченного человека. Оперативники предположили, что он может быть причастен к незаконному обороту наркотиков — рязанец периодически приезжал в Москву, после чего в распоряжении рецидивиста и его окружения появлялся метадон.

Мужчину остановили в Рыбном. Он ехал на автомобиле Citroen со стороны Москвы. В салоне автомобиля сыщики обнаружили упаковку с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что найденное — метадон массой 50 граммов. Такое количество равно 500 разовым дозам.

В отношении рязанца завели уголовное дело. Его заключили под стражу.