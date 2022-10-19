В Рязанской области за пожарной обстановкой в лесах следят с помощью 33 камер

На заседании рязгордумы обсудили ситуацию с лесными пожарами в регионе.

В рязанской облдуме обсудили лесные пожары в регионе за 2022 год. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

По словам и.о. главы регионального минприроды Александра Новикова, к лесным пожарам в Рязанской области привела совокупность неблагоприятных обстоятельств: аномально жаркая погода, сильный порывистый ветер, отсутствие осадков на протяжении более чем двух месяцев, труднодоступность и отдаленность участка первоначального возникновения пожара.

Он также добавил, что сейчас за обстановкой следит региональное диспетчерское управление на базе специализированного учреждения ГБУ РО «Пожлес». Оно в круглосуточном режиме ведет мониторинг пожарной обстановки в лесах посредством 33 камер видеонаблюдения. Со временем их количество планируют увеличить. Также используются беспилотные летательные аппараты.

Парламентарий также добавил, что в настоящее время «Пожлес» оснащен почти на 90% специализированной лесопожарной техникой. К 2024 году учреждение укомплектуют полностью.

Также во время обсуждения депутаты предложили привлекать в случае необходимости граждан, зарегистрированных на бирже труда, и предусмотреть оплату их работы.

Профильный комитет подготовит проект постановления, в который войдут замечания депутатов, и вынесет его на рассмотрение Рязанской областной Думы.