В Рязанской области пропала 72-летняя женщина

В селе Веряево Пителинского района Рязанской области пропала 72-летняя Вера Володина. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде « Лиза Алерт Рязанской области ».

О женщине ничего неизвестно с 17 октября.

Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, седые волосы.

Особые приметы: под глазом под нижним веком родинка коричневого цвета.

Одежда: куртка болотного цвета, предположительно, черные штаны.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.