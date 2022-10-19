В Рязанской области на дороге сгорела «ГАЗель»

В Рязанской области на дороге «Путятино-Строевское» сгорела «ГАЗель». Об этом пишет ИД « Пресса ».

Инцидент произошел рано утром. Сообщение на пульт пожарно-спасательной части № 34 ГПС по охране села Путятино поступило в 5:56. Водитель остановил транспортное средство и смог выбраться из салона.

На место выехали пожарные. Огонь потушили в 6:45. Автомобиль полностью сгорел.

Пострадавших нет. Выясняются причины произошедшего.

Начальник пожарной части Игорь Корякин рассказал, что сгорел автомобиль, который развозит хлеб на территории Путятинского района.

«Он был переоборудован под газ. В салоне находилось 3 баллона. Произошел взрыв одного из них», — отметил собеседник.