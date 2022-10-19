В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир»

В России появится аналог Apple и Google Pay для карт «Мир». Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что 25 октября замена станет доступна для интеграции банкам. Благодаря ей на смартфонах будет появляться QR-код, который отсканирует кассир и деньги автоматически спишутся с карты.

«Держатель карты „Мир“ сможет сформировать QR-код на своем мобильном устройстве и предъявить его для считывания сканером в торгово-сервисном предприятии», — пояснили в платежной системе «Мир».

На данный момент проводятся подготовительные работы.