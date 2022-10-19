В Оренбургской области военный убил жену

В Оренбургской области военного подозревают в убийстве жены. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, мужчина расстрелял женщину из автомата, а затем попытался застрелиться, но выжил.

Тело 32-летней женщины обнаружили в селе Изобильное. Очевидец рассказал, что его сослуживец поругался с женой и расстрелял ее, после чего выстрелил себе в голову.

Супруга погибла на месте, а мужчину доставили в реанимацию. Делом занимается военно-следственная прокуратура.