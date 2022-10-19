В МВД опровергли информацию о поиске уклонистов с помощью камер

В МВД опровергли информацию о поиске граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации, с помощью камер. Об этом пишет портал Autonews.ru .

Ранее сообщалось, что не явившихся в военкомат после получения повестки будут задерживать сотрудники ГИБДД. Отмечалось, что автомобильные номера внесут в систему комплекса «Поток», которая позволит фиксировать уклонистов. Таких водителей планировали останавливать и доставлять в отдел или сразу в комиссариат.

МВД России в ответ на запрос портала Autonews.ru опровергло сообщения о том, что уклоняющихся от частичной мобилизации будут искать с помощью камер. Отмечается, что информация не соответствует действительности.