В Госдуме объяснили, зачем ввели военное положение в новых регионах

Введение военного положения в четырех новых регионах России «сорвет планы ВСУ по контрнаступлению». Об этом RT заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

По его словам, военное положение вводится своевременно. Он отметил, что режим поможет военным планам.

«Оно будет сильно помогать военным планам, которые сейчас осуществляются под руководством командующего объединённой группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина, по выстраиванию четкой оборонительной линии с последующим планом выработки на контрнаступление и движение в сторону сил сосредоточения ВСУ», — сказал политик.