В Энергодаре отбили попытку захватить Запорожскую АЭС

В Энергодаре отбили попытку украинских войск захватить Запорожскую АЭС. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По его словам, минувшей ночью с южного района Запорожья и других направлений вышла группа десантных катеров с боевиками, также с ними шло груженое судно.

После обстрелов города десант пытался высадиться с целью захвата Запорожской АЭС.

«Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половинной часов. Попытка высадки десанта была отбита», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, около 30 катеров участвовали в попытке высадки десанта.

Рогов сообщил, что ВСУ готовят наступление на Энергодар. Он добавил, что ситуация находится под контролем, эвакуация населения не готовится.