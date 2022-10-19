В Бурятии мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским

В Бурятии 37-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю дочь и открыл огонь по полицейским. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным следствия, 17 октября в небольшом улусе в Закаменском районе пьяный мужчина остался наедине с дочерью и надругался над ней. Девочка позвонила в полицию. На место приехала следственно-оперативная группа. Мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья внутри дома, а затем продолжил стрелять во дворе и стал целиться в полицейских.

Рядом с домом оказался местный фельдшер, который попытался уговорить мужчину сдаться. После предупредительного выстрела в воздух полиция открыла огонь, подозреваемого ранили его в бедро. Вскоре после этого мужчину госпитализировали. Он находится в больнице под охраной полиции.

Мужчина признался в содеянном, ему предъявили обвинения. Решается вопрос об аресте.