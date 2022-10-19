Украинские войска перешли в наступление в Херсонской области

Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Украинские войска перешли в наступление в Херсонской области. Об этом в среду, 19 октября, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска начали наступление в направлении «Новая Каменка — Берислав». Наступлению предшествовала артиллерийская подготовка.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады», — написал Стремоусов.