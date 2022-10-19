Сенатор Бондарев: срочников не отправят в зону СВО из-за введения военного положения в новых регионах

Срочников не отправят в зону СВО из-за введения военного положения в новых регионах. Об этом в среду, 19 октября, сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Нет, не будут. До этого было определено, где могут принимать участие срочники», — сказал Бондарев.

Напомним, президент Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах — Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Он заявил, что главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.