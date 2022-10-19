Рязанское УФАС посчитало незаконной рекламу по оформлению отсрочки на военную службу

Призывников предлагали освободить по болезни.

В рязанское УФАС России поступила жалоба на рекламу в интернете, которая предлагала отсрочку от военной службы, пишут «Рязанские новости». Антимонопольный орган признал рекламу незаконной.

Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель антимонопольной службы Юрий Гребнев.

«Предлагалось призывникам освободиться по болезни. Мотив был такой, что все мы люди, что все мы болеем, если вы к нам обратитесь, то сможем вам помочь найти то заболевание, которое препятствует службе в армии», — рассказал Гребнев.

Рекламодатель не согласился, что объявление призывает совершить противоправные действия. Дело передано на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.