Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 61.7 -0.06 19/10
ЦБ EUR 60.53 -0.03 19/10
Нал. USD 64.01 / 64.59 19/10 13:20
Нал. EUR 63.01 / 63.45 19/10 13:20
Новости
Мобилизация
Публикации
В Рязанской области открыли современный центр Ростсельмаш
14 октября под Рязанью, на трассе М5 рядом с поселком Т...
Вчера 09:05
1 185
Как раньше проходила мобилизация в Рязани
Корреспондент РЗН. инфо изучил, как проходила мобилизац...
17 октября 12:20
3 069
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
11 октября 11:22
6 773
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
10 284
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанские мобилизованные пожаловались, что им не перечислили денежное довольствие

Рязанские мобилизованные пожаловались, что им не перечислили денежное довольствие. Об этом пишет ИД «Пресса».

Жителям Кораблинского района, которые проходят военную подготовку в учебном центре в Сельцах, передали гуманитарную помощь: термобелье, термоноски, тактические перчатки и подшлемники. Все это купили на средства, собранные организациями района и неравнодушными гражданами.

Начальник юридического отдела администрации района Андрей Гололобов рассказал, что при встрече мобилизованные рассказали о существующих проблемах.

По их словам, гуманитарную помощь иногда оставляют в учебном центре, но она не всегда доходит до конкретного адресата. Также мобилизованным пока не перечислили денежное довольствие.

«Военком Андрей Карпов объяснил, что документы отправили, и в ближайшее время деньги должны перечислить», — отметил Гололобов.

Также проходящие подготовку рассказали, что в учебном центре тепло, светло, есть горячая вода.

«Мы привезли им самое необходимое, самое расходное, как например, термобелье, перчатки. Родственники много вещей привезли. Их порой, по словам военнослужащих, некуда положить», — добавил собеседник издания.

В ближайшее время мобилизованным собираются отвезти бензогенератор и бензопилу: это может пригодиться в полевых условиях, когда их перебросят на фронт.