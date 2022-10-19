Рязанские мобилизованные пожаловались, что им не перечислили денежное довольствие. Об этом пишет ИД «
Жителям Кораблинского района, которые проходят военную подготовку в учебном центре в Сельцах, передали гуманитарную помощь: термобелье, термоноски, тактические перчатки и подшлемники. Все это купили на средства, собранные организациями района и неравнодушными гражданами.
Начальник юридического отдела администрации района Андрей Гололобов рассказал, что при встрече мобилизованные рассказали о существующих проблемах.
По их словам, гуманитарную помощь иногда оставляют в учебном центре, но она не всегда доходит до конкретного адресата. Также мобилизованным пока не перечислили денежное довольствие.
«Военком Андрей Карпов объяснил, что документы отправили, и в ближайшее время деньги должны перечислить», — отметил Гололобов.
Также проходящие подготовку рассказали, что в учебном центре тепло, светло, есть горячая вода.
«Мы привезли им самое необходимое, самое расходное, как например, термобелье, перчатки. Родственники много вещей привезли. Их порой, по словам военнослужащих, некуда положить», — добавил собеседник издания.
В ближайшее время мобилизованным собираются отвезти бензогенератор и бензопилу: это может пригодиться в полевых условиях, когда их перебросят на фронт.