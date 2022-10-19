Рязанские мобилизованные пожаловались, что им не перечислили денежное довольствие

Рязанские мобилизованные пожаловались, что им не перечислили денежное довольствие. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Жителям Кораблинского района, которые проходят военную подготовку в учебном центре в Сельцах, передали гуманитарную помощь: термобелье, термоноски, тактические перчатки и подшлемники. Все это купили на средства, собранные организациями района и неравнодушными гражданами.

Начальник юридического отдела администрации района Андрей Гололобов рассказал, что при встрече мобилизованные рассказали о существующих проблемах.

По их словам, гуманитарную помощь иногда оставляют в учебном центре, но она не всегда доходит до конкретного адресата. Также мобилизованным пока не перечислили денежное довольствие.

«Военком Андрей Карпов объяснил, что документы отправили, и в ближайшее время деньги должны перечислить», — отметил Гололобов.

Также проходящие подготовку рассказали, что в учебном центре тепло, светло, есть горячая вода.

«Мы привезли им самое необходимое, самое расходное, как например, термобелье, перчатки. Родственники много вещей привезли. Их порой, по словам военнослужащих, некуда положить», — добавил собеседник издания.

В ближайшее время мобилизованным собираются отвезти бензогенератор и бензопилу: это может пригодиться в полевых условиях, когда их перебросят на фронт.