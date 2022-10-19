Путин: пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно

Пособие мобилизованных рядовых составит 195 тысяч рублей ежемесячно. Об этом в среду, 19 октября, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза.

По его словам, деньги будут приходить каждый месяц, начиная от периода подготовки и обучения личного состава.

«Сегодня мною подписано поручение об неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал Путин