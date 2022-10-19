Путин и Эрдоган договорились о создании газового хаба в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган договорились по газовому хабу в Турции. Об этом заявил глава Турции на собрании своей партии в парламенте, передали РИА Новости.

По его словам, теперь Европа сможет использовать российский газ через через Турцию.

«Сейчас Европа думает о том, как обеспечить себя энергией в предстоящий зимний период. У нас, слава Аллаху, такой проблемы нет. Более того, на последней нашей встрече с господином Путиным, мы договорились о создании в Турции газового хаба. Как он и сам объявил, Европа может использовать российский газ через Турцию», — сказал Эрдоган.

О возможности перенести «Северные потоки» в Турцию в минувшую среду, 12 октября, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Напомним, 26 сентября произошла утечка газа на «Северном потоке». Одна — на северо-востоке в водах Дании рядом с островом Борнхольм, другая — на юго-востоке от острова. Сроки восстановления поврежденных ниток неизвестны, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.