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Полиция ищет очевидцев прошлогоднего массового ДТП на трассе М5 в Рязани

Рязанская полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 24 декабря на трассе М5 в Рязани. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 24 декабря примерно в 15:37 в Рязани на 185-м километре М5 «Урал». 73-летний житель Шилова на Niva Chevrolet не справился с управлением и врезался в отбойник. Машина Lada Vesta, уходя от столкновения с Niva, выехала на «встречку» и столкнулась с Volkswagen Jetta, за рулем которого была 28-летняя жительница Скопина, и с автомобилем Peugeout под управлением 60-летнего москвича.

В ДТП пострадал водитель Lada Vesta, его госпитализировали. Также травмы получили водитель и 54-летний пассажир Peugeout, их госпитализировали.

Всех, кому известна информация о ДТП, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом № 7, кабинет 308 или по телефону 8 (4912) 34-02-80.