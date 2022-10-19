Полиция ищет очевидцев прошлогоднего массового ДТП на трассе М5 в Рязани

Рязанская полиция попросила откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 24 декабря на трассе М5 в Рязани. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 24 декабря примерно в 15:37 в Рязани на 185-м километре М5 «Урал». 73-летний житель Шилова на Niva Chevrolet не справился с управлением и врезался в отбойник. Машина Lada Vesta, уходя от столкновения с Niva, выехала на «встречку» и столкнулась с Volkswagen Jetta, за рулем которого была 28-летняя жительница Скопина, и с автомобилем Peugeout под управлением 60-летнего москвича.

В ДТП пострадал водитель Lada Vesta, его госпитализировали. Также травмы получили водитель и 54-летний пассажир Peugeout, их госпитализировали.